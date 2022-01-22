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شاهد.. أفضل أهداف دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا.. بينها هدف للاعب عربي

الرياضة

شاهد.. أفضل أهداف دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا.. بينها هدف للاعب عربي
twitter/caf
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نشر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" مقطع فيديو لأبرز أهداف مرحلة دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليا في الكاميرون.

ودخل هدف المدافع المصري محمد عبد المنعم الذي قاد "الفراعنة" للفوز على نظيره السوداني (1-0) في اللقاء الذي أقيم على ملعب "أحمدو أهيدجو" في العاصمة الكاميرونية ياوندي، مجموعة مختارة من أفضل الأهداف من قبل الـ"كاف".

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انفرد المهاجم الكاميروني، فانسان أبو بكر، بصدارة هدافي دور المجموعات للقارة السمراء، برصيد خمسة أهداف بفارق هدفين عن وصيفه المهاجم المالي إبراهيما كوني.

وستنطلق منافسات دور الـ16 من البطولة غدا الأحد بمواجهتين، الأولى تجمع بين بوركينا فاسو والغابون، والأخرى بين نيجيريا وتونس.

المصدر: وكالات 

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