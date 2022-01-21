الخطيب يزور مؤمن زكريا في منزله

قام رئيس نادي الأهلي المصري لكرة القدم، محمود الخطيب، مساء اليوم الجمعة، بزيارة مؤمن زكريا نجم النادي، للاطمئنان على صحته ودعمه معنويا، قبل أن التوجه إلى لندن، في رحلة علاج.

وحرص محمود الخطيب على مساندة مؤمن والتأكيد على كل احتياجاته ووقوف النادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره خلفه في الظروف التي يمر بها، حتى يتم يستعيد عافيته.

وعبر عن تقديره الكامل لمساندة الخطيب ونادي الأهلي له في هذه الظروف، وقال إنه ليس بجديد على النادي الذي يعشقه وجماهيره أن يقفوا بجوار أبناء الأهلي، خاصة في مثل هذه المواقف الصعبة.

🔴الكابتن محمود الخطيب يزور مؤمن زكريا بمنزله ويدعمه قبل السفر إلى إنجلترا ❤️🦅 pic.twitter.com/viXjWDhAze — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) January 21, 2022

وسيتوجه مؤمن زكريا خلال الأيام القليلة القادمة إلى لندن، في رحلة علاج تحت إشراف أحد كبار الأطباء في العالم، والمتخصص في مرض الأعصاب الذي يعاني منه اللاعب.

المصدر: "alahlyegypt.com/ar"