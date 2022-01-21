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شاهد.. عمر السومة ينقذ الأهلي من الهزيمة

الرياضة

شاهد.. عمر السومة ينقذ الأهلي من الهزيمة
twitter/ALAHLI_FC
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نجا نادي الأهلي جدة من الهزيمة أمام مضيفه ضمك (1-1) في المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، ضمن الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بكرة القدم.

تقدم أصحاب الأرض بهدف سريع سجله المهاجم الجزائري، العربي هلال سوداني، في الدقيقة الرابعة من انطلاق صفارة البداية.

ورد المهاجم السوري، عمر السومة، بهدف التعادل للأهلي سجله من ضربة جزاء، في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول للقاء، الذي جرى على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية (المحالة) بمدينة أبها.

ورفع الأهلي، بعد هذا التعادل، رصيده إلى 20 نقطة، وانفرد بالمركز التاسع، حتى الآن، بانتظار بقية مباريات هذه الجولة.

وفي المقابل، رفع ضمك رصيده إلى 30 نقطة، ويشغل المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: "twitter/ALAHLI_FC" 

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