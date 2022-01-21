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صلاح ينشر عدة صور.. بينها واحدة مع لاعب عربي وأخرى لليفربول

الرياضة

صلاح ينشر عدة صور.. بينها واحدة مع لاعب عربي وأخرى لليفربول
Globallookpress
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شارك الدولي المصري، محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي، بعدة صور عقب تأهل منتخب بلاده إلى الدور ثمن النهائي لكأس أمم إفريقيا.

ونشر محمد صلاح عدة صور له عبر حسابه في تطبيق "إنستغرام"، بقميص منتخب بلاده في الكاميرون.

صلاح ينشر عدة صور.. بينها واحدة مع لاعب عربي وأخرى لليفربول
instagram/mosalah

كما شارك الدولي المصري بصورة مع مدافع المنتخب المغربي أشرف حكيمي في أحد الفنادق بالعاصمة ياوندي، وأخرى لفريق ليفربول خلال مباراته أمام مضيفه أرسنال (2-0) أمس الخميس، وتأهله إلى نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

صلاح ينشر عدة صور.. بينها واحدة مع لاعب عربي وأخرى لليفربول

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ويستعد محمد صلاح مع زملائه الآن للمباراة المرتقبة ضد منتخب كوت ديفوار "ساحل العاج" يوم الأربعاء المقبل، ضمن الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم "الكاميرون 2021".

المصدر: RT 

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