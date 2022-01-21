بلماضي يكشف أسباب إقصاء الجزائر مبكرا من كأس إفريقيا

أعرب مدرب منتخب الجزائر جمال بلماضي، عن خيبة أمله عقب إقصاء "الخضر" مبكرا من الدور الأول في كأس أمم إفريقيا، مشيرا إلى أن "محاربي الصحراء" لم يستحقوا الهزيمة أمام منتخب كوت ديفوار.

وودعت الجزائر، حاملة اللقب، بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون، بعد تكبدها لخسارة قاسية على يد منتخب كوت ديفوار، أمس الخميس، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليتذيل "محاربو الصحراء"، جدول ترتيب المجموعة الخامسة، بنقطة يتيمة.

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وقال بلماضي في تصريحات عقب مباراة كوت ديفوار: "صراحة، لم نكن نستحق هذه الخسارة والإقصاء، لكننا في الوقت نفسه لم نقدم ما علينا للبقاء في المنافسة".

وأضاف: "لم نعرف كيف ندخل في المباراة، وبعد ذلك تأخرنا في النتيجة، وللأسف افتقدنا الفاعلية أمام المرمى، ولم نعرف كيف نستغل الفرص التي أتيحت لنا، قبل أن تتعقد أمورنا بإهدار ركلة جزاء (من طرف رياض محرز)".

وأردف المدرب الجزائري: "نشعر بخيبة أمل كبيرة، لأننا كنا نمتلك الكثير من الرغبة لتمثيل الجزائر بأحسن طريقة ممكنة، لكن نتيجة مباراة اليوم لا تتعلق بمسألة الإرادة، بل بالقدرة، وهذا هو الفرق".

وختم: "الآن لا أريد الحديث عن المستقبل، الوقت لا يسمح لي بذلك، وسنرى ماذا سيحدث في القريب".

المصدر: وكالات