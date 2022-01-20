شاهد.. ساحل العاج تعقد مهمة الجزائر!

تقدم المنتخب الإيفواري "ساحل العاج" على نظيره الجزائري بهدف مبكر في المباراة الجارية بينهما اليوم الخميس، في الجولة الثالثة الأخيرة ضمن منافسات المجموعة الخامسة لكأس أمم إفريقيا.

وسجل الإيفواري فرانك كيسي هدف التقدم لبلاده في الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول للقاء.

🎥 — هدف اول لـ منتخب ساحل العاج عن طريق فرانك كيسي 🇨🇮#الجزائرpic.twitter.com/8qlZ4O9Ssn — موقعك الاول للرياضة | WWW.KORA.OOO (@Koraooo) January 20, 2022

إقرأ المزيد

المصدر: RT