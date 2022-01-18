لفك السحر.. الاتحاد الجزائر يصدر بيانا رسميا حول الاستعانة بـ"الراقي الشرعي"

نفى الاتحاد الجزائري لكرة القدم الأنباء التي ترددت حول الاستعانة براق شرعي لفك السحر عن المنتخب الوطني الذي أدى إلى نتائجه المتواضعة في بطولة أمم إفريقيا "الكاميرون 2021".

وتعثر منتخب الجزائر في بداية مشوار الدفاع عن لقب بطل كأس أمم إفريقيا، بتعادله سلبا في مباراته الأولى أما سيراليون رغم سيطرته على مجريات اللقاء، قبل أن يخسر الثانية أمام غينيا الاستوائية بهدف من دون رد لتنكسر سلسلة لا هزيمته التاريخية والتي امتدت لـ35 مباراة متتالية.

وقال الاتحاد الجزائري للعبة، في بيان رسمي نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" اليوم الثلاثاء: "ينهي الاتحاد الجزائري لكرة القدم إلى علم الرأي العام الرياضي بأنه لم يدعو في أي وقت من الأوقات أي راقي للحضور إلى الكاميرون من أجل تقديم خدماته للاعبي المنتخب الوطني، في إطار مشاركته في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 / توتال إنرجيز الكاميرون.

الفاف يستنكر ويدين هذا النوع من الشائعات التي تضر بصورة فريقنا الوطني، ويحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من يربط أسمائهم و/أو أفعالهم بالمنتخب و الاتحاد .

من جانبهم اللاعبون وأعضاء مختلف الأطقم، عازمون على الدفاع بكل شجاعة عن الألوان الوطنية معتمدين على موهبتهم وقوة شخصيتهم وكذا أدائهم فوق الميدان وكل العمل المنجز على غاية الآن".

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وأرجع البعض تعثر منتخب الجزائر إلى عوامل فنية، مثل غياب التوازن داخل الفريق، خاصة بعد تأخر انضمام اللاعبين المحترفين في أوروبا لمنتخباتهم بقرار من الـ"فيفا".

بينما عزا معلقون آخرون الأسباب إلى عوامل خارجية تتعلق بتوقيت المباريات وأرضية الملاعب "الرديئة" التي خاض فيها المنتخب الجزائري مواجهاته الأخيرة تحت درجة حرارة عالية ونسبة رطوبة مرتفعة".

وتلك الأسباب كانت كافية إلى دفع البعض للاعتقاد بوجود "نوايا سيئة" لعرقلة المنتخب الجزائري فيما سخر آخرون من تلك التخمينات ووصفوها بالواهية.

الراقي إبن الشنفرة:” فيه شيء غير طبيعي في المباراة واذا سهلولي مهمة نروح لفك لغز المنتخب”..بدينا لهبال والتمهبيل والتبهليل سكتونا يرحم والديكم الشنفرة أقعد في بلاصتك راك هايل 😂😂😂 @LesVertspic.twitter.com/I0zGj0YApN — abd ennacer el bar/عبد الناصر البار (@nasronasro1988) January 17, 2022

#رياضة

حول مباراة #الجزائر أمس لا شيئ يستفزني أكثر من تبرير الخسارة بالسحر... لو كان السحر فعلا فعال لهذه الدرجة فكأس العالم مضمونة من الأن لأحد الفرق الإفريقة... سخيف جداً.. — أسامة شتوان 🙂 (@Oussama202212) January 17, 2022

وثمة من أنحى باللائمة على الحظ وسوء الطالع، وطالب باستدعاء راق شرعي للوقوف إلى جانب المنتخب وتحصينه من "الحسد والعين".

@TebbouneAmadjid سيدي الرئيس نحن كشعب نطلب منك التسهيل للشيخ إبن الشنفرة في جواز السفر في أقرب وقت ليذهب ويساند منتخبنا الوطني بالرقية وغيرها لأن منتخبنا يعاني من الحسد والسحر وجزاك الله خيرا ❤️🤲🇩🇿🇩🇿🇩🇿🥺 — Braçi Amira (@AmiraBraci) January 17, 2022

ويبدو أن تلك المطالبات وصلت إلى مسامع مالك قناة الفجر والشيخ الجزائري المعروف باسم "ابن الشنفرة".

فقد سارع الرجل لعرض خدماته في مجال الرقية على المنتخب، مشيرا إلى أن البعض ناشده السفر "من أجل رقية محاربي الصحراء الذين تظهر عليهم أعراض غريبة تشي بتعرضهم للسحر".

وفي تسجيل مصور تم تداوله بكثافة، أعرب "ابن الشنفرة" عن استعداده للسفر إذا تم تسهيل إجراءات استخراجه للجواز الذي لا يملكه.

وأضاف بأنه "جاهز لدعم المنتخب الوطني أسوة بالراقي الراحل بلحمر"، وفق تعبيره.

📌📌#الشيخ_إبن_الشنفرة ..."العين أثرت كثيرا في اللاعبين واذا سهلولي غدوة نروح للكاميرون" pic.twitter.com/zJnXMUPvrn — فلون تع تشيكولا يترعد ياجدك 🍮😂 (@sabliere35) January 17, 2022

الجماهير على أعصابها وقنوات الدجل والكذب تزيد تشعل في النار بالأخبار الكاذبة..الخبر ذكرني بحكاية إعادة مباراة الجزائر والمغرب عـام 2004 قالك ضاربين المنشطات 😂😂😂 — abd ennacer el bar/عبد الناصر البار (@nasronasro1988) January 17, 2022

ودفعت كثرة الشائعات الاتحاد الجزائري لنفي الأنباء المتداولة بشأن استعانته براق لدعم اللاعبين، في بيانه الرسمي اليوم الثلاثاء.

ويستعد منتخب الجزائر لمواجهة نظيره الإيفواري يوم الخميس المقبل، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين ولا بديل عن الفوز لينعش آماله في مواصلة رحلة الدفاع عن لقبه.

ويتذيل منتخب الجزائر قائمة المجموعة الخامسة برصيد نقطة يتيمة.

ترتيب المجموعة الخامسة قبل الجولة الثالثة الأخيرة:

1- كوت ديفوار (ساحل العاج) – 4 نقاط

2- غينيا الاستوائية – 3 نقاط

3- سيراليون – نقطتان

4- الجزائر – نقطة واحدة.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في المجموعات الست لبطولة كأس أمم إفريقيا، بشكل مباشر إلى الدور ثمن النهائي، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في كل من المجموعات.

ويخضع ترتيب المجموعة للمعايير المعتادة الخاصة بعدد النقاط، ولو تساوى فريقان أو أكثر في عدد النقاط يتم اللجوء للمعايير التالية بالترتيب:

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- عدد النقاط من مباريات المواجهات المباشرة بين المنتخبات.

- فارق الأهداف في مباريات المواجهات المباشرة بين المنتخبات.

- الأهداف المسجلة في مباريات المواجهات المباشرة بين المنتخبات.

- فارق الأهداف في كل مباريات المجموعة.

- الأهداف المسجلة في كل مباريات المجموعة.

- القرعة (في حال التساوي في جميع المعاير السابقة).

المصدر: وكالات