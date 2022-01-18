مفاجأة.. بلماضي تجاهل رياض محرز في تصويت جوائز "ذا بيست"! فلمن ذهب صوته؟

أثار المدير الفني لمنتخب الجزائر جمال بلماضي الجدل بعدم اختيار مواطنه رياض محرز قائد "محاربي الصحراء" في التصويت على جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم، لأفضل لاعب في العالم 2021.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قائمة المصوتين من قادة ومدربي المنتخبات والصحفيين، بعد حفل توزيع جوائز الـ"فيفا"، وجاءت المفاجأة فيما يخص اختيارات بلماضي، وعدم وجود اسم محرز.

وتجاهل بلماضي مواطنه ريال محرز، وفضل اختيار الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، والمنحدر من جزور جزائرية، في المركز الأول، ومن ثم النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول في المرتبة الثانية، ومن ثم الفرنسي الآخر نغولو كانتي لاعب خط وسط تشيلسي الإنجليزي.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وأثار تجاهل بلماضي لمحرز دهشة الجماهير الجزائرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب تقرير لموقع "fennecfootball" الجزائري، حيث اعتبر البعض هذا الأمر بمثابة الصدمة من قبل مدرب "الخضر" تجاه نجم مانشستر سيتي.

كما أثار الجدل عدم قيام محرز نفسه بعدم الإدلاء بصوته على جائزة أفضل لاعب، باعتباره قائد منتخب الجزائر، وأشارت بعض الشائعات إلى إمكانية توقيع عقوبة عليه من قبل الـ"فيفا" لتجاهله الاشتراك في التصويت.

لكن موقع "fennecfootball" شدد على أن التصويت ليس إجباريا ولا يترتب على عدم المشاركة فيه من قبل أي لاعب توقيع عقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

المصدر: وكالات