مالاوي تحقق مفاجأة كبيرة في كأس أمم إفريقيا
AP Sunday Alamba
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احتفظ منتخب مالاوي بحظوظه في بلوغ الدور ثمن النهائي لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم بعد تعادله المفاجئ أمام نظيره السنغالي (0-0) اليوم الثلاثاء، في الجولة الختامية للمجموعة الثانية.
ورفع منتخب مالاوي رصيده إلى 4 نقاط، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية، وسينتظر نتائج مباريات الجولة الأخيرة ضمن المجموعات الأخرى لمعرفة مصيره، على أمل أن يكون من بين أفضل أربع منتخبات احلت المركز الثالث.
بينما تصدر منتخب السنغال ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط، وصعد رسميا إلى الدور الثاني للبطولة، رفقة نظيره الغيني صاحب المركز الثاني برصيد 4 نقاط.
المصدر: RT
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