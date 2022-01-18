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حدث تاريخي في كأس أمم إفريقيا

الرياضة

حدث تاريخي في كأس أمم إفريقيا
AP Themba Hadebe
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دخلت الحكمة الرواندية سليمة موكانسانجا تاريخ بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم للرجال، كأول حكمة في التاريخ تقوم بإدارة مباراة خلال منافسات البطولة المقامة حاليا في الكاميرون.

وتولت سليمة إدارة مباراة زيمبابوي ضد غينيا، والمقامة ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثانية في إطار منافسات نهائيات النسخة الثالثة والثلاثين لبطولة كأس أمم إفريقيا.

وأصبحت سليمة موكانسانجا، البالغة من العمر 33 عاما، أول حكمة في التاريخ تقوم بإدارة مباراة خلال منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا للرجال، وسبق لها إدارة العديد من المباريات في البطولات الكبيرة، ولكن في منافسات السيدات.

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وكانت سليمة كتبت التاريخ في الأسبوع الماضي، خلال مباراة غينيا ضد مالاوي، بعدما تواجدت كحكم رابع في اللقاء، لتكون المرة الأولى في تاريخ البطولة أيضا، التي تشارك فيها حكمة في إحدى مباريات بطولة القارة السمراء.

يذكر أنه من بين الـ63 حكما في بطولة كأس الأمم الإفريقية هذا العام، تواجد 4 سيدات، وهن الكاميرونية كارين اتيمزابونج بالإضافة إلى المغربيتين فتيحة الجرمومي وبشرى كربوبي، فضلا عن سليمة موكانسانجا.

المصدر: وكالات 

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