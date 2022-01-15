الروسي كاراتسيف يهزم البريطاني موراي ويتوج بلقب بطولة سيدني للتنس (فيديو)

توج الروسي أصلان كاراتسيف بلقب بطولة سيدني الأسترالية بكرة المضرب بعد تغلبه اليوم السبت على البريطاني أندي موراي في المباراة النهائية.

وتغلب كاراتسيف البالغ 28 عاما على موراي المصنف الأول عالميا سابقا والفائز بثلاث ألقاب في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام)، بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-3 و6-3، خلال ساعة واحدة و31 دقيقة.

A *stunning* performance 🤯



Championship point as @AsKaratsev defeats Murray in Sydney! pic.twitter.com/0ofkiq0D3u — Tennis TV (@TennisTV) January 15, 2022

وهذا اللقب هو الثالث للنجم الروسي في مسيرته الاحترافية بفئة الفردي، حيث حقق باكورة ألقابه في مارس الماضي في بطولة دبي وتبعها بالفوز بكأس الكرملين في أكتوبر الماضي.

🏆 Dubai 2021

🏆 Moscow 2021

🏆 Sydney 2022



Another chapter in the incredible rise of @AsKaratsev! pic.twitter.com/SZAW3Kl2oL — Tennis TV (@TennisTV) January 15, 2022

M A S T E R C L A S S ✨@AsKaratsev takes down Murray 6-3 6-3 to win his 3rd ATP title at #SydneyTennis! pic.twitter.com/f6bQQ2HcDi — Tennis TV (@TennisTV) January 15, 2022

المصدر: rsport.ria.ru