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الروسي كاراتسيف يهزم البريطاني موراي ويتوج بلقب بطولة سيدني للتنس (فيديو)

الرياضة

الروسي كاراتسيف يهزم البريطاني موراي ويتوج بلقب بطولة سيدني للتنس (فيديو)
legion-media.ru
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توج الروسي أصلان كاراتسيف بلقب بطولة سيدني الأسترالية بكرة المضرب بعد تغلبه اليوم السبت على البريطاني أندي موراي في المباراة النهائية.

وتغلب كاراتسيف البالغ 28 عاما على موراي المصنف الأول عالميا سابقا والفائز بثلاث ألقاب في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام)، بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-3 و6-3، خلال ساعة واحدة و31 دقيقة.

وهذا اللقب هو الثالث للنجم الروسي في مسيرته الاحترافية بفئة الفردي، حيث حقق باكورة ألقابه في مارس الماضي في بطولة دبي وتبعها بالفوز بكأس الكرملين في أكتوبر الماضي. 

المصدر: rsport.ria.ru

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