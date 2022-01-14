المغرب يتأهل إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا بثنائية في شباك جزر القمر (فيديو)

حقق المنتخب المغربي فوزا ثمينا على منتخب جزر القمر بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بكأس الأمم الإفريقية بكرة القدم.

وسجل ثنائية "أسود الأطلس" سليم أملاح وزكريا أبو خلال في الدقيقتين 16 و89 على الترتيب.

🏆 —امـم افـريـقـيـا 2021



🇲🇦 المغرب 2 × 0 جزر القمر 🇰🇲

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🎥 — واخيراً هدف ثاني للمغرب عن طريق زكريا 👏🔥



• الحساب الأساسي @CAF_2021

pic.twitter.com/8FznHdNZHT — عالم الكاف ميديا 🎬 (@CAF1_2021) January 14, 2022

وأضاع المغربي يوسف النصيري فرصة ذهبية للتسجيل عندما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الـ83 تصدى لها ببراعة حارس جزر القمر.

نهاية المباراة! 🔚



🇲🇦 المغرب 2-0 جُزر القمر 🇰🇲



أسود الأطلس يقتنصوا فوزهم الثاني في #كأس_الأمم_الإفريقية2021 بهدفين في شباك أسماك السيلاكانث 🦁#كأس_الأمم_الإفريقية | #الكاميرون2021 | #MWIZWEpic.twitter.com/nxfmwuPUnI — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 14, 2022

وبهذا الفوز، حقق المنتخب المغربي انتصاره الثاني على التوالي ورفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة ليضمن تأهله رسميا إلى دور الـ16، فيما بقي رصيد جزر القمر خاليا من النقاط.

🇲🇦 مُنتخب المغرب يتأهل إلى دور الـ 16 من #كأس_الأمم_الإفريقية2021 👊



أسود الأطلس تتألق وتعبر إلى الدور القادم 🦁#كأس_الأمم_الإفريقية | #الكاميرون2021 | @EnMarocpic.twitter.com/4UTcnpwXZy — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 14, 2022

وستقام في وقت لاحق اليوم، المباراة الثانية في المجموعة الثالثة بين المنتخبين الغابوني (3 نقاط) والغاني (بدون نقاط).

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا، ويتأهل إلى الدور المقبل (دور الـ16) متصدر ووصيف كل من المجموعات الست بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

المصدر: RT