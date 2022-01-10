النيجيري سايمون عصى أوامر والده ليصبح لاعب كرة قدم

كان والده يريده أن يترك كرة القدم وينضم إلى الجيش النيجيري عندما كان شابا، لكن موزيس سايمون لم يرضخ لمشيئته ويستعد لخوض غمار نهائيات كأس أمم إفريقيا في الكاميرون.

حقق الجناح السريع البالغ 26 عاما الكثير من النجاحات بعد بداية مسيرة شهدت الكثير من الترحال، قبل أن يتألق حاليا في صفوف نانت الفرنسي.

وسجل سايمون 13 هدفا منذ انتقاله إلى نانت من ليفانتي الإسباني على سبيل الاعارة عام 2019، وبات أحد ركائز المنتخب النيجيري في الآونة الاخيرة.

لكن قبل ذلك كان عليه المثابرة لكي يصبح لاعب كرة قدم محترفا خلافا لامنية والده.

Moses Simon Joins List Of Super Eagles Captains For AFCON 2021 https://t.co/hZAfrMRGJLpic.twitter.com/p2TDPkAoiE — owngoalnigeria (@owngoalnigeria) January 8, 2022

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وقال سايمون في تصريحات لوكالة فرانس برس: "والدي يعشق كرة القدم لكنه لم يكن يريدني أن أمارس اللعبة".

وتابع:"كان يرغب أن أكون مثله وانضم الى الجيش، لأن معظم لاعبي كرة القدم في منطقتي لم يحققوا النجاح".

وأكمل:"بالتالي كان يتعين علي أن أبذل جهودا مضاعفة ولهذا اخترت الالتحاق بمدرسة تمارس كرة القدم وعندما سألني (إلى أي مدرسة تريد أن تذهب)، اخترت مدرسة تمارس كرة القدم من دون أن يعلم بذلك".

وأضاف: "لكن والدتي، شأنها في ذلك شأن جميع الأمهات، كانت تريد الأفضل لإبنها، فعندما تكون سعيدا، يشعرون هم بهذه السعادة".

توجه سايمون إلى أوروبا للمرة الأولى عام 2013، بطلب من أحد كشافي أياكس أمستردام الهولندي، لكنه سرعان ما عاد إلى نيجيريا.

أما أول تجربة حقيقية له، فكانت في صفوف نادي ترنتشين السلوفاكي حيث لعب على مدى موسمين.

يلخص سايمون تجربته الأوروبية الأولى بقوله: "لم تسر الأمور بشكل جيد مع أياكس. أعتقد أنه حصل خلاف بين مدير الأعمال والنادي، فقررت العودة إلى نيجيريا حيث مكثت أربعة أشهر قبل انتقالي إلى سلوفاكيا".

وأوضح: "كنت في الثامنة عشرة من عمري عندما انتقلت إلى سلوفاكيا. انتقلت برفقة أحد أصدقائي. لعبنا سويا في فئة تحت 20 عاما. في ذلك اليوم قمنا بالتوقيع سويا. حدث هذا الأمر في شهر يناير وبطبيعة الحال كان الطقس باردا جدا. لكن لم يكن لدينا الخيار سوى البقاء سويا وتشجيع بعضنا البعض إذا أردنا النجاح".

ويعد المنتخب النيجيري أحد المرشحين لإحراز اللقب إلى جانب الجزائر المتوجة قبل ثلاث سنوات، على الرغم من الاستعدادات التي شابها إقالة المدرب الألماني غرنوت روهر من منصبه بعد العروض المتذبذبة في تصفيات كأس العالم.

ويستعد المنتخب النيجيري لمواجهة نظيره المصري غدا الثلاثاء في الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة كأس أمم إفريقيا.

المصدر: "أ ف ب"