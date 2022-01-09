ليفربول يكرم ضيفه شروزبري تاون برباعية (فيديو)
أنجز فريق ليفربول مهمته أمام ضيفه شروزبري تاون نادي دوري الدرجة الثاني الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه عليه (4-1) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، في الدور الثالث لكأس الاتحاد.
وافتتح لاعب "الريدز" الشاب كايد جوردون (17 عاما) التسجيل في الدقيقة 34، وأضاف زميله البرازيلي فابينهو الهدفين الثاني والرابع في الدقيقتين (44 من ضربة جزاء، و90) وتخللهما هدف مواطنه وروبرتو فيرمينو في الدقيقة 78.
#EmiratesFACup debut goal for Kaide Gordon 😁@LFC pull themselves level with @shrewsweb. pic.twitter.com/Zk7qLHKAxe— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 9, 2022
No mistake from the spot by Fabinho for @LFC 💯#EmiratesFACuppic.twitter.com/2hNeUu2FFG— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 9, 2022
𝗕𝗔𝗖𝗞-𝗛𝗘𝗘𝗟 𝗚𝗢𝗔𝗟 🔥— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 9, 2022
Just Firmino things @LFC 🇧🇷#EmiratesFACuppic.twitter.com/f6u45MpUWd
Deserves that 👏@_fabinhotavares has been brilliant for @LFC today 🙌#EmiratesFACuppic.twitter.com/8XMDiPWpHQ— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 9, 2022
بينما سجل اللاعب دانيل أودو هدف شروزبري تاون الوحيد.
The 💨 on the break from @NorwichCityFC#EmiratesFACuppic.twitter.com/MnvMvLZTJW— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 9, 2022
المصدر: RT
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