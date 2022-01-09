ليفربول يكرم ضيفه شروزبري تاون برباعية (فيديو)

أنجز فريق ليفربول مهمته أمام ضيفه شروزبري تاون نادي دوري الدرجة الثاني الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه عليه (4-1) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، في الدور الثالث لكأس الاتحاد.

وافتتح لاعب "الريدز" الشاب كايد جوردون (17 عاما) التسجيل في الدقيقة 34، وأضاف زميله البرازيلي فابينهو الهدفين الثاني والرابع في الدقيقتين (44 من ضربة جزاء، و90) وتخللهما هدف مواطنه وروبرتو فيرمينو في الدقيقة 78.

No mistake from the spot by Fabinho for @LFC 💯#EmiratesFACuppic.twitter.com/2hNeUu2FFG — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 9, 2022

بينما سجل اللاعب دانيل أودو هدف شروزبري تاون الوحيد.

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المصدر: RT