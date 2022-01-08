شاهد.. هدف "خرافي" بقدم نجم صاعد
أحرز نجم مانشستر سيتي الصاعد، كول بالمر، هدفا رائعا في شباك مضيفه سويندون تاون المنتمي للدرجة الرابعة، خلال اللقاء الذي جمعهما أمس الجمعة، في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنكليزي.
واختتم كول بالمر، لاعب خط الوسط البالغ من العمر 19 عاما، رباعية السيتي في الدقيقة 82 بتسديدة متقنة في أقصى الزاوية اليسرى البعيدة "المقص" اصطدمت الكرة في العارضة والقائم قبل أن تعانق الشباك.
نجم جديد في الطريق 🏃— مانشستر سيتي (@Cityarabia) January 8, 2022
استثنائي يا بالمر 💥
🔷 #السيتيpic.twitter.com/l2Yu9GAcqY
بينما سجل الثلاثية الأخرى لمانشستر سيتي كل من اللاعبين، البرتغالي برناردو سيلفا، والبرازيلي غابرييل جيسوس، والألماني إلكاي غوندوغان، في الدقائق (14، 28، 59) على الترتيب.
شاهد ملخص الفوز برباعية على سويندون تاون في بداية الرحلة بكأس الاتحاد الإنجليزي @EmiratesFACup 🔥🙌— مانشستر سيتي (@Cityarabia) January 8, 2022
🔷 #السيتيpic.twitter.com/rcboYsruLs
أما هدف سويندون تاون فقد حمل توقيع لاعبه هاري مكيري في الدقيقة 78 من عمر المباراة التي جرت على ملعب "كاونتي قراند" بمدينة سويندون.
المصدر: "twitter/City"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.