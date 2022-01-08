 
مباشر
عاجل
الدفاع التركية: مقتل 3 من عسكريينا بانفجار عبوة ناسفة على الحدود مع سوريا

شاهد.. هدف "خرافي" بقدم نجم صاعد

الرياضة

شاهد.. هدف
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s4nj

أحرز نجم مانشستر سيتي الصاعد، كول بالمر، هدفا رائعا في شباك مضيفه سويندون تاون المنتمي للدرجة الرابعة، خلال اللقاء الذي جمعهما أمس الجمعة، في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنكليزي.

واختتم كول بالمر، لاعب خط الوسط البالغ من العمر 19 عاما، رباعية السيتي في الدقيقة 82 بتسديدة متقنة في أقصى الزاوية اليسرى البعيدة "المقص" اصطدمت الكرة في العارضة والقائم قبل أن تعانق الشباك.

بينما سجل الثلاثية الأخرى لمانشستر سيتي كل من اللاعبين، البرتغالي برناردو سيلفا، والبرازيلي غابرييل جيسوس، والألماني إلكاي غوندوغان، في الدقائق (14، 28، 59) على الترتيب.

أما هدف سويندون تاون فقد حمل توقيع لاعبه هاري مكيري في الدقيقة 78  من عمر المباراة التي جرت على ملعب "كاونتي قراند" بمدينة سويندون.

المصدر: "twitter/City"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا