لاعب يتلقى قارورة في الرأس ويطالب بالمزيد (فيديو)

تعرض لاعب كريستال بالاس، مايكل أوليس، للاعتداء خلال مباراة فريقه أمام مضيفه ميلوول المنتمي لدوري الدرجة الأولى (2-1)، أمس الجمعة، في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم.

وألقى أحد الجماهير في مدرجات الملعب قارورة باتجاه مايكل أوليس، الذي كان يستعد لتنفيذ ركلة ركنية، ولحسن حظه أنها لامست شعره فقط، ولم يصب اللاعب بأذى ولم يبالي بل طالب بالاستمرار والمزيد.

Michael Olise really got hit by a bottle from the Milwall crowd and told them to keep it coming 😳 pic.twitter.com/YOjm2vFPus — ESPN FC (@ESPNFC) January 8, 2022

وثأر نادي كريستال بالاس للاعبه بفوزه على فريق أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "ذا نيو دين - The New Den" في العاصمة لندن.

An Olise led @CPFC fightback saw them through to the fourth round in a South London derby with @MillwallFC 👏#EmiratesFACuppic.twitter.com/WZhmy0vO1z — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 8, 2022

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المصدر: وكالات