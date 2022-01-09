تضم ثلاثة لاعبين عرب.. قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ كأس أمم إفريقيا

تترقب جماهير كرة القدم في القارة السمراء، بطولة كأس أمم إفريقيا التي تنطلق في الكاميرون، مساء اليوم الأحد، وتستمر فعالياتها حتى السادس من فبراير المقبل.

ونستعرض في هذا الرصد، قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ البطولة قبل انطلاق النسخة الـ33 منها:

1- الكاميروني صامويل إيتو – 18 هدفا.

2- الإيفواري لوران بوكلان – 14 هدفا.

3- النيجيري رشيدي ياكيتي - 13 هدفا.

4- المصري حسن الشاذلي – 12 هدفا.

5- الكاميروني باتريك مبوما - 11.

6- المصري حسام حسن - 11 هدفا.

7- الإيفواري ديديه دروغبا – 11 هدفا.

8- الكونغولي ندياي مولامبا – 10 أهداف.

9- التونسي (البرازيلي الأصل) دو سانتوس – 10 أهداف.

10- الزامبي كالوشا بواليا – 10 أهداف.

المصدر: as.com