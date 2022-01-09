 
مباشر

تضم ثلاثة لاعبين عرب.. قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ كأس أمم إفريقيا

الرياضة

تضم ثلاثة لاعبين عرب.. قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ كأس أمم إفريقيا
legion-media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s4pv

تترقب جماهير كرة القدم في القارة السمراء، بطولة كأس أمم إفريقيا التي تنطلق في الكاميرون، مساء اليوم الأحد، وتستمر فعالياتها حتى السادس من فبراير المقبل.

ونستعرض في هذا الرصد، قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ البطولة قبل انطلاق النسخة الـ33 منها:

1- الكاميروني صامويل إيتو – 18 هدفا.

2- الإيفواري لوران بوكلان – 14 هدفا.

3- النيجيري رشيدي ياكيتي - 13 هدفا.

4- المصري حسن الشاذلي – 12 هدفا.

5- الكاميروني باتريك مبوما - 11.

6- المصري حسام حسن - 11 هدفا.

7- الإيفواري ديديه دروغبا – 11 هدفا.

8- الكونغولي ندياي مولامبا – 10 أهداف.

9- التونسي (البرازيلي الأصل) دو سانتوس – 10 أهداف.

10- الزامبي كالوشا بواليا – 10 أهداف.

المصدر: as.com

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا