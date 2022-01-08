دراسة.. احتمالات فوز منتخب مصر بكأس إفريقيا وفقا للذكاء الاصطناعي

أصدر الموقع البريطاني الشهير المختص في الإحصائيات والأرقام "أوبتا"، دراسة وضع بموجبها منتخب مصر بالمركز الثالث بين المنتخبات المرشحة للتتويج بلقب بطل كأس أمم إفريقيا، في الكاميرون.

وبلغت نسبة احتمال فوز منتخب مصر بكأس أمم إفريقيا (12.93%) وفقا للدراسة التي نشرها حساب "ذا إناليست" التابع لشبكة "أوبتا".

واستند "أوبتا" في توقعاته وترشيحاته إلى حسابات قام بها وفق نموذج الذكاء الاصطناعي بالإحصائيات، واعتمد على أرقام المنتخبات وبعض الإحصائيات المرتبطة بمشوار كل منها ضمن بطولة القارة السمراء في الطريق إلى المباراة النهائية.

وتصدر منتخب نيجيريا، الذي يلعب في مجموعة واحدة مع مصر، قائمة المنتخبات المرشحة للتتويج بلقب بطل النسخة الثالثة والثلاثين لكأس أمم إفريقيا "الكاميرون 2021"، بنسبة (14.79%) وفقا لتوقعات هذه الدراسة، وتلاه المنتخب المغربي في المركز الثاني بنسبة (14.77%).

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Our pre-tournament #AFCON2021 predictions have Nigeria and Morocco as the most likely teams to win the Africa Cup of Nations, starting on Sunday.



Read how we've got these results & how we think the tournament will play out. ⬇️ — The Analyst (@OptaAnalyst) January 6, 2022

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ويبحث المنتخب المصري، حامل الرقم القياسي، عن اللقب القاري الثامن له، والأول منذ عام 2010، في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير ولغاية 6 فبراير 2022.

وسيستهل منتخب "الفراعنة" مشواره في البطولة بمواجهة نظيره النيجيري بالذات يوم الثلاثاء المقبل، وذلك ضمن مباريات المجموعة الرابعة، التي تضم أيضا منتخبي السودان وغينيا بيساو.

المصدر: "@OptaAnalyst"