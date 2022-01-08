كيروش يوجه رسالة للاعبي منتخب مصر المصابين بكورونا قبل أمم إفريقيا

حرص البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، على توجيه رسالة إلى أعضاء المنتخب المصابين بفيروس كورونا، قبل السفر إلى الكاميرون.

وكتب كيروش رسالة إلى أعضاء منتخب مصر عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" وأعاد نشرها في الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، جاء فيها: "أوقات غير مسبوقة.. كلما أصبح الموقف أكثر صعوبة وتعقيدا تكون وحدتنا ووقفتنا معا أكبر.. نحن سويا وأكثر قوة.. الأفضل أن نقف جميعا ونركز هدفنا على ما نحتاج أن نفعله من أجل التحديات. أصدقائي الأعزاء وأعضاء الفريق، نحن جميعا نصلي من أجل أن تكونوا بصحة جيدة، نتمنى من الله شفاءكم العاجل والعودة إلى فريقنا".

وكشف طبيب المنتخب المصري، محمد أبو العلا، أمس الخميس، إيجابية مسحة 6 أفراد في معسكر منتخب "الفراعنة"، عشية السفر إلى الكاميرون للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

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وفي بيان أصدره محمد أبو العلا بشأن الحالة الصحية لبعثة الفريق إلى الكاميرون، أشار إلى إيجابية مسحة اللاعب محمد أبو جبل، وعصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب، ومحمد صلاح المدير الإداري للمنتخب، وعلي محمد علي إداري الفريق، إضافة إلى أحد عمال المهمات، وتم عزلهم واتخاذ اللازم. كما أشار إلى استمرار إيجابية مسحة جيرارد مور، محلل الأداء، ومصطفى صادق، أخصائي التأهيل، اللذين أصيبا بكورونا قبل تجمع المنتخب، وعدم انضمامهما للمعسكر منذ بدايته.

وتوجهت بعثة منتخب مصر، اليوم السبت، إلى الكاميرون، للمشاركة في نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا التي تنطلق غدا الأحد.

وسيستهل منتخب "الفراعنة" مشواره في البطولة بمواجهة نظيره النيجيري يوم الثلاثاء المقبل، وذلك ضمن مباريات المجموعة الرابعة، التي تضم أيضا منتخبي السودان وغينيا بيساو.

المصدر: وكالات