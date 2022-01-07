طبيب منتخب مصر يكشف أسماء المصابين بكورونا

كشف طبيب المنتخب المصري لكرة القدم، محمد أبو العلا، إيجابية مسحة 6 أفراد في معسكر منتخب "الفراعنة"، قبل ساعات من السفر إلى الكاميرون، للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" جاء فيه:

"أعلن الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني بيانا بالحالة الطبية لبعثة الفريق المتجهة غدًا إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية تضمن الآتي:

⁃ إيجابية مسحة اللاعب محمد أبو جبل، وتم عزله واتخاذ الإجراءات اللازمة.

⁃ إيجابية مسحة عصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب وتم عزله واتخاذ الإجراءات اللازمة.

⁃ إيجابية مسحة محمد صلاح المدير الإداري للمنتخب وعلي محمد علي إداري الفريق، إضافة إلى أحد عمال المهمات، وتم عزلهم واتخاذ اللازم.

⁃ استمرار إيجابية مسحة جيرارد مور محلل الأداء ومصطفى صادق أخصائي التأهيل اللذين أصيبا بكورونا قبل تجمع المنتخب وعدم انضمامهما للمعسكر منذ بدايته.

⁃ استدعاء اللاعبين الثلاثة الاحتياطيين ( مروان حمدي وابراهيم عادل ومحمد حمدي ) للكشف عليهم تحسبا لأي موقف يستدعي الاستعانة بأيهم وكانت النتائج كالتالي:

⁃ تبين أن اللاعب محمد حمدي مصاب في الركبة مما يعوقه عن الانضمام إلى صفوف المنتخب وتم إجراء صور الأشعة اللازمة له للتقدم بها إلى الكاف للمطالبة بإجراء استبدال حسب اللوائح المنظمة.

⁃ إيجابية مسحة إبراهيم عادل وتم اتخاذ اللازم.

وكانت إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قد كلفت شعبان بسطاوي مدير العلاقات العامة وعمرو سالمان إداري المنتخب الوطني لكرة الصالات بمصاحبة بعثة المنتخب غدا، حيث تم إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لسفرهما".

المصدر: "facebook/efasocial"