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الدوري الألماني.. فانر أصغر لاعب في تاريخ بايرن ميونيخ

الرياضة

الدوري الألماني.. فانر أصغر لاعب في تاريخ بايرن ميونيخ
SportzStew/Twitter
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بات اللاعب بول فانر، الذي احتفل ببلوغه عامه الـ16 في 23 ديسمبر الماضي، أصغر لاعب في تاريخ بايرن ميونيخ في الدوري الألماني، بدخوله بديلا أمام بوروسيا مونشنغلادباخ، أمس الجمعة.

وحل فانر، بدلا من مالك تيلمان، في الدقيقة 75 من المباراة الافتتاحية للمرحلة الثامنة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم، التي انتهت بخسارة الفريق البافاري بهدفين لواحد.

وبعمر 16 عاما و15 يوما، حطم فانر الرقم القياسي لجمال موسيالا، الذي خاض أولى مبارياته مع البايرن في عمر 17 عاما و115 يوما.

المصدر: أ ف ب

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