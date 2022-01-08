الدوري الألماني.. فانر أصغر لاعب في تاريخ بايرن ميونيخ
SportzStew/Twitter
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s4mf
بات اللاعب بول فانر، الذي احتفل ببلوغه عامه الـ16 في 23 ديسمبر الماضي، أصغر لاعب في تاريخ بايرن ميونيخ في الدوري الألماني، بدخوله بديلا أمام بوروسيا مونشنغلادباخ، أمس الجمعة.
وحل فانر، بدلا من مالك تيلمان، في الدقيقة 75 من المباراة الافتتاحية للمرحلة الثامنة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم، التي انتهت بخسارة الفريق البافاري بهدفين لواحد.
Paul Wanner makes his debut for Bayern Munich.— B/R Football (@brfootball) January 7, 2022
He turned 16 just 15 days ago 🤯 pic.twitter.com/K0leY710fJ
وبعمر 16 عاما و15 يوما، حطم فانر الرقم القياسي لجمال موسيالا، الذي خاض أولى مبارياته مع البايرن في عمر 17 عاما و115 يوما.
المصدر: أ ف ب
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.