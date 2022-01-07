استخدام تقنية "الفار" من الألف إلى الياء في كأس الأمم الإفريقية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، في جميع مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها بالكاميرون من 9 يناير وحتى 6 فبراير 2022.

وقال الـ"الكاف" في بيان له اليوم الجمعة: "إنه ولأول مرة في تاريخ مسابقة كأس الأمم الإفريقية، سيتم تطبيق تقنية (VAR) في المباريات الـ52 جميع لقاءات المسابقة القارية".

وأوضح أن تقنية "VAR" تم استخدامها في النسخة الماضية لكأس الأمم الإفريقية "مصر 2019"، ولكن بداية من الدور ربع النهائي للبطولة.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة يوم الأحد المقبل، وستجمع المباراة الافتتاحية منتخبي الكاميرون وبوركينا فاسو، وذلك في إطار منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي إثيوبيا والرأس الأخضر "كابو فيردي".

المصدر: وكالات