دورة ملبورن.. نادال إلى نصف النهائي من دون أن يلعب

بلغ الإسباني، رافائيل نادال، الدور نصف النهائي لدورة ملبورن الأسترالية للتنس من دون أن يلعب بعد انسحاب منافسه الهولندي، تالون غريكسبور، بداعي الإصابة في ساقه.

ويلتقي نادال في نصف النهائي مع الفنلندي إميل روسوفووري، الفائز على السلوفاكي أليكس مولكان 6-2 و6-1.

وهذا الظهور هو الأول لنادال منذ مشاركته في دورة واشنطن في أغسطس الماضي، حيث تعرض بعدها إلى إصابة أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.

وكان نادال، أصيب بـ"كوفيد-19" نهاية الشهر الماضي، قبل أن يتعافى ويبدأ استعداداته لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، التي تنطلق في 17 يناير الحالي.

يذكر أن النجم الإسباني، يسعى إلى إحراز لقبه الـ88 في مسيرته والثاني في أستراليا المفتوحة بعد 2009 سعيا للقبه الكبير رقم 21.

المصدر: أ ف ب