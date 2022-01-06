تعادل بطعم الهزيمة "للسيدة العجوز".. فيديو

سقط فريق يوفنتوس في فخ التعادل بعقر داره أمام ضيفه نابولي (1-1) في المباراة التي جرت بينهما مساء يوم الخميس، وذلك في إطار منافسات الجولة العشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ووضع المهاجم البلجيكي درايس ميرتينز الضيوف في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول.

الدوري الايطالي : يوفنتوس 0 - 1 نابولي | هدف نابولي الاول@ggo_ll3

pic.twitter.com/eF31qxc1W4 — السبت الممتاز (@cafcl_4) January 6, 2022

ورد فيدريكو كييزا بهدف التعادل "للسيدة العجوز" بحلول الدقيقة 54 من زمن اللقاء الذي أقيم ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو.

الدوري الايطالي : يوفنتوس 1 - 1 نابولي | هدف كيزا@ggo_ll3

pic.twitter.com/rKFAPXbp6U — السبت الممتاز (@cafcl_4) January 6, 2022

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واكتفى يوفنتوس بنقطة وحيدة، بعد هذا التعادل الذي يعتبر بطعم الهزيمة بالنسبة له على أرضه، رفع بها رصيده إلى 35 نقطة، ويحتل المركز الخامس في جدول ترتيب "الكالتشيو".

بينما خرج نابولي بنقطة ثمينة، في ظل الغيابات الكثيرة في صفوفه، رفع بها رصيده إلى 40 نقطة، ويشغل المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT