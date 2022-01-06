ميلان يروض "ذئاب" روما بقيادة "السبيشل وان".. فيديو

ألحق فريق ميلان هزيمة مؤثرة بضيفه روما (3-1) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ووقع على ثلاثية "الروسونيري" كل من المهاجمين، الفرنسي أوليفيه جيرو، والبرازيلي جونيور ميسياس، والبرتغالي رافائيل لياو، في الدقائق (8 من ضربة جزاء، 17، و82) على الترتيتب.

الهدف الثالث لميلان أمام روما عن طريق رافايل لياو 😍

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📹 @mi_walllpic.twitter.com/5UWCVfjJ1K — أخبـار ميـلان (@Rossoneri_ar) January 6, 2022

بينما سجل المهاجم الإنجليزي تامي أبراهام هدف "الذئاب" اليتيم بحلول الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول.

وأكمل روما اللقاء بعشرة لاعبين، بعد طرد مدافعه الهولندي ريك كارسدورب، في الدقيقة 74 من عمر المباراة التي جرت على ملعب "جيوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو في مدينة ميلانو.

وحقق ميلان بذلك انتصاره الثاني على التوالي بعد تعادل وهزيمة، ورفع رصيده إلى 46 نقطة، مقلصا الفارق إلى نقطتين بينه وبين المتصدر جاره اللدود المتصدر إنتر ميلان، الذي من المقرر أن يستضيف نادي لاتسيو يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات هذه الجولة أيضا.

في المقابل، توقف رصيد فريق روما، بعد هذه الهزيمة، عند 32 نقطة، وبقي في المركز السادس على سلم ترتيب "الكالتشيو".

المصدر: RT