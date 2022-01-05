حارس مرمى ألكويانو يسجل هدفا لريال مدريد بأخمص قدمه (فيديو)
AFP JOSE JORDAN
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شهدت مباراة ريال مدريد ومضيفه ديبورتيفو ألكويانو فريق دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة (2-1) التي جمعتهما مساء الأربعاء ضمن دور الـ32 لمسابقة كأس الملك، تسجيل هدف بطريقة طريفة.
وسجل الإسباني خوسه-خوان فيغوايراس حارس مرمى ألكويانو، الهدف الثالث لريال مدريد خطأ في مرماه، بأخمص قدمه، بعد احتكاك مع إيسكو عند الدقيقة 79 من زمن القاء الذي أقيم على ملعب "ألكوياو - Estadio El Collao" بمدينة ألكوي.
Nah man the Real Madrids 3rd goal has to be the funniest goal ever 😂😂😂😂 pic.twitter.com/lhBBUNZEs2— WolfRMFC (@WolfRMFC) January 5, 2022
المصدر: RT
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