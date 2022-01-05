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ريال مدريد يتجاوز عقبة ألكويانو (فيديو)

الرياضة

ريال مدريد يتجاوز عقبة ألكويانو (فيديو)
AFP JOSE JORDAN
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أنجز ريال مدريد مهمته أمام مضيفه ديبورتيفو ألكويانو فريق دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إثر فوزه عليه (3-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء الأربعاء، ضمن دور الـ32 لكأس الملك.

ووقع على ثلاثية الفريق الملكي كل من المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو، ماركو أسينسيو وإيسكو عند الدقائق (39، 77، 79) على الترتيب.

بينما سجل اللاعب دانييل فيجا هدف أصحاب الأرض بحلول الدقيقة 66 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب "ألكوياو - Estadio El Collao" بمدينة ألكوي.

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المصدر: RT 

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