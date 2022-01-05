ريال مدريد يتجاوز عقبة ألكويانو (فيديو)
أنجز ريال مدريد مهمته أمام مضيفه ديبورتيفو ألكويانو فريق دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إثر فوزه عليه (3-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء الأربعاء، ضمن دور الـ32 لكأس الملك.
ووقع على ثلاثية الفريق الملكي كل من المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو، ماركو أسينسيو وإيسكو عند الدقائق (39، 77، 79) على الترتيب.
✅Eder Militao crashes the front post to score 😤— كوورة نيوز (@kooooranews) January 5, 2022
Madrid lead Alcoyano 1-0 pic.twitter.com/FAeOj5qtOM
#كأس_ملك_اسبانيا :-— كوورة نيوز (@kooooranews) January 5, 2022
#ديبورتيفو_آلكويانو 1 × 2 #ريال_مدريد
🎥⚽️ هدف ثاني اسينسيو
pic.twitter.com/PiZnprGjjr
بينما سجل اللاعب دانييل فيجا هدف أصحاب الأرض بحلول الدقيقة 66 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب "ألكوياو - Estadio El Collao" بمدينة ألكوي.
[#CopaDelRey🇪🇸] 🔴 Alcoyano égalise contre le Real Madrid à 23 minutes de la fin du match. 1-1 pic.twitter.com/esFVqzk2gp— كوورة نيوز (@kooooranews) January 5, 2022
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.