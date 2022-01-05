ريال مدريد يتجاوز عقبة ألكويانو (فيديو)

أنجز ريال مدريد مهمته أمام مضيفه ديبورتيفو ألكويانو فريق دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إثر فوزه عليه (3-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء الأربعاء، ضمن دور الـ32 لكأس الملك.

ووقع على ثلاثية الفريق الملكي كل من المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو، ماركو أسينسيو وإيسكو عند الدقائق (39، 77، 79) على الترتيب.

✅Eder Militao crashes the front post to score 😤



Madrid lead Alcoyano 1-0 pic.twitter.com/FAeOj5qtOM — كوورة نيوز (@kooooranews) January 5, 2022

بينما سجل اللاعب دانييل فيجا هدف أصحاب الأرض بحلول الدقيقة 66 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب "ألكوياو - Estadio El Collao" بمدينة ألكوي.

[#CopaDelRey🇪🇸] 🔴 Alcoyano égalise contre le Real Madrid à 23 minutes de la fin du match. 1-1 pic.twitter.com/esFVqzk2gp — كوورة نيوز (@kooooranews) January 5, 2022

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المصدر: RT