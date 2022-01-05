"شاهد ماشافش حاجة".. مشهد طريف لمشجع أثناء تسجيل الهدف "الخرافي" في مرمى ليفربول

انتشرت صورة طريفة لمشجع عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال المباراة المثيرة بين تشيلسي وضيفه ليفربول (2-2) الأحد الماضي، في قمة الجولة الـ21 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويظهر مشجع في المقاعد الأمامية للمدرجات منشغلا ربما بهاتفه ولم يشاهد الهدف "الخرافي" الذي أحرزه الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش لاعب خط وسط تشيلسي، في الدقيقة 42 بتسديدة "عالطاير" من على مشارف منطقة الجزاء، اصطدمت كرته بالقائم الأيمن قبل أن تعانق شباك "الريدز".

Imagine being the fan who missed Kovacic's goal 😩 pic.twitter.com/MtfENSO4fv — ESPN FC (@ESPNFC) January 4, 2022

فتخيل أنك تشجع فريقك وجالس في المقاعد الأمامية من المدرجات الباهظة الثمن، وتنشغل بشيء ما لثوان وتفوت فرصة مشاهدة مثل هذا الهدف الخرافي بعينيك المجردتين مباشرة، كشيف سيكون شعورك!؟

لمشاهدة هدف كوفاتشيتش "الخرافي" ةوالأهداف الأخرى الرائعة وملخص المباراة عبر الرابط التالي: شاهد.. ليفربول ينشر مقطع فيديو لمباراته المثيرة وهدف صلاح التاريخي!.

المصدر: وكالات