الزمالك يزيل لافتة محمد صلاح من حديقة النادي!

قام مسؤولو نادي الزمالك المصري، بإزالة اللافتة التي كانت تحمل اسم محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، من إحدى حدائق القلعة البيضاء.

واستبدل مسؤولو الزمالك لافتة كانت تحمل اسم حديقة الكابتن الزملكاوي محمد صلاح "فخر العرب" بلافتة أخرى تحمل اسم عصام مرعي نجم الزمالك السابق.

وكان المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قرر يوم الجمعة 24 ديسمبر 2021، إطلاق اسم محمد صلاح على إحدى حدائق النادي، تكريما له على ما يقدمه خلال مسيرته، وفقا لموقع "المصراوي اليوم".

وأكد خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، أن محمد صلاح ينتمى لنادي الزمالك ويشجع الأبيض، بل إنه مشجع زمالكاوى متعصب، وذلك خلال فيديو عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

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وقال خالد الغندور في تصريحاته الأخيرة عن محمد صلاح وانتمائه لنادي الزمالك: "قولا واحدا محمد صلاح زمالكاوي ومتعصب، منذ أن كان لاعبا في ناشئي المقاولون ودوري بيبسي وهو زمالكاوي متعصب، محمد صلاح بعد ما اتنجم وكبر بقى لا محسوب على الأهلي ولا الزمالك لكن صلاح كان نفسه يلعب في الزمالك".

وجاء قرار مجلس إدارة نادي الزمالك بتغيير اللافتة التي تحمل اسم محمد صلاح، خشية قيام اللاعب بمقاضاة النادي لاستغلال اسمه دون الحصول على إذن مسبق منه، وذلك وفقا لموقع "الأهرام".

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك سبق وأطلق أسماء كل من محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد الزمالك وطارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض ورضا عبدالعال لاعب الزمالك السابق على حدائق بالنادي.

المصدر: "gate.ahram"