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وفاة والد اللاعب الدولي التونسي السابق اسكندر السويح

الرياضة

وفاة والد اللاعب الدولي التونسي السابق اسكندر السويح
AFP
تونس
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توفي مساء يوم الأربعاء 5 يناير 2022 الشاذلي السويح والد اللاعب الدولي التونسي السابق اسكندر السويح.

واسكندر السويح من مواليد 20 نوفمبر 1972 بصفاقس، لاعب كرة قدم تونسي في خطة وسط ميدان متقدم.

لعب مع النادي الرياضي الصفاقسي ثم مع الترجي الرياضي التونسي، بدأ مسيرته في صنف الأكابر مع النادي الصفاقسي سنة 1992، وأنهاها مع الترجي التونسي سنة 2004، بعد أسابيع من خسارته نهائي كأس تونس ضد فريقه الأم.

كما لعب مع منتخب تونس لكرة القدم وخاض بطولة كأس العالم لكرة القدم 1998 فرنسا حيث سجل هدفا من ضربة جزاء ضد مرمى منتخب رومانيا لكرة القدم انتهت بالتعادل 1-1.

المصدر: وسائل إعلام تونسية

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