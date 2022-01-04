رومانو: إنسيني إلى تورنتو الكندي

توصل قائد نادي نابولي لكرة القدم، لورينزو إنسيني إلى اتفاق مع نادي تورنتو الكندي لينضم إلى صفوفه عند نهاية عقده مع الفريق الإيطالي في يونيو المقبل.

وقال الصحفي الرياضي الشهير الإيطالي، فابريزيو رومانو، المختص في انتقالات لاعبي كرة القدم، إن صفقة انضمام إنسيني لنادي تورنتو ستوقع خلال هذا الأسبوع.

Lorenzo Insigne from Napoli to Toronto FC, here we go and confirmed! Deal fully agreed, Lorenzo has accepted Toronto bid and he’s joining as free agent in July. 🔴🇨🇦 #TorontoFC@SkySport



Deal to be signed within this week, as per @DiMarzio. Five-and-half year contract confirmed. pic.twitter.com/jUXbDouQF8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 4, 2022

وأشار إلى أن الجناح الدولي الإيطالي، سيوقع عقدا سيدافع بموجبه عن ألوان الفريق الكندي حتى العام 2027.

To be clear. Lorenzo Insigne has decided to complete current season with Napoli and then he’ll join Toronto FC in July. Contract until December 2027. 🔴🇨🇦 #TorontoFC



The agreement has been reached. Official statement expected in the next few days. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 4, 2022

وشدد رومانو على أن إنسيني سيكمل هذا الموسم مع نابولي، وسينضم لفريقه الجديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتأتي موافقة إنسيني على إتمام هذه الصفقة، بعد انهيار مفاوضاته مع نابولي لتجديد عقده.

ووفقا لتقارير إيطالية، فقد عرض نابولي على إنسيني عقدا لمدة أربعة أعوام مقابل 3.5 ملايين يورو في الموسم الواحد بالإضافة إلى مليون يورو حوافز صعبة التحقيق، وهذا الراتب أقل مما يتقاضاه اللاعب حاليا قبل ستة أشهر من نهاية عقده.

وكان إنسيني (30 عاما)، انضم إلى ناشئي نابولي في عمر الخامسة عشر، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2010.

وخاض إنسيني 415 مباراة بقميص نابولي وضعته في المركز الرابع على لائحة اللاعبين الأكثر تمثيلا للفريق الجنوب الإيطالي عبر التاريخ.

كما سجل 114 هدفا وصنع 91، وهو الهداف التاريخي الرابع للنادي بفارق هدف واحد عن الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا صاحب المركز الثالث.

وساهم إنسيني في تتويج نابولي بكأس إيطاليا مرتين، بالإضافة إلى كأس السوبر مرة واحدة.

على الصعيد الدولي، حصد إنسيني مع منتخب إيطاليا لقب "يورو 2020" الصيف الماضي.

المصدر: فابريزيو رومانو + وكالات