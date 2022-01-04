أول تعليق لرانجنيك على خسارة مانشستر أمام ولفرهامبتون

أبدى المدرب المؤقت لنادي مانشستر يونايتد، رالف رانجنيك، انزعاجه من هزيمة فريقه أمام ولفرهامبتون 0-1، أمس الاثنين، في ختام مباريات المرحلة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق ولفرهامبتون أول فوز له على مانشستر يونايتد في معقله "مسرح الأحلام" منذ عام 1980، بفضل هدف سجله جواو موتينيو، في الدقيقة 82.

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وبعد المباراة، قال رانجنيك لقناة مانشستر يونايتد: "لم نلعب بشكل جيد على الإطلاق سواء على المستوى الفردي أو الجماعي. عانينا بشكل كبير في إبعادهم عن منطقة جزائنا ومرمانا في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني، قمنا بتغيير خطة اللعب بالتحول إلى خط دفاع ثلاثي، وفرضنا سيطرتنا لفترة. كان من الواضح أننا نحتاج للقيام بعمل كبير، خاصة والكرة بحوزتهم. لقد ارتكبنا أخطاء كثيرة، وعلينا التحسن. هذه مشكلة الفريق بأكمله".

وتابع: "كنا نعلم أن المباراة قد تكون معقدة بسبب لعب ولفرهامبتون بخمسة مدافعين ومرونتهم في الوسط. دائما ما كان هناك أربعة أو خمسة لاعبين في وسط الملعب، ولذلك عانينا في السيطرة على هذا الجزء من الملعب، كما عانينا في التعامل مع انطلاقات الظهيرين".

وأردف المدرب الألماني: "لعبنا بشكل جيد نسبيا لربع ساعة، وأصبنا العارضة. لم نفتقد للاعبين في منطقة الجزاء في كرة الهدف، ولكننا سمحنا لأداما تراوري (جناح ولفرهامبتون) بالالتفاف والانطلاق ولعب الكرة العرضية. فيل جونز تمكن من إبعاد الكرة العرضية، ولكن جواو موتينيو امتلك الوقت الكافي لاستلام الكرة وتسديدها بأريحية".

وشدد رانجنيك على ضرورة تحسن فريقه قائلا: "المباراة أظهرت حاجتنا للقيام بعمل كبير وخطوات إضافية على الصعيدين الفردي والجماعي، خاصة في الأوقات التي تكون فيها الكرة بحوزة الخصم. لقد ارتكبنا أخطاء أيضا عندما كانت الكرة بحوزتنا في الشوط الأول وفقدنا الكرة بسهولة. نحتاج للتحسن في هذه الجوانب. لا أريد أن أتحدث عن أداء لاعبين بعينهم، فالمشكلة مشكلة الفريق بأكمله. يمكننا تحسين أداء الفريق إذا تحسن أداؤنا الجماعي. من غير المنطقي الآن أن نتحدث عن أي أداء فردي".

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 31 نقطة في المركز السابع، وبات يواجه خطر الغياب عن مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، إذ يتخلف بفارق أربع نقاط عن أرسنال الرابع، صاحب آخر المراكز المؤهلة للمسابقة القارية.

المصدر: manutd.com