نتائج قرعة بطولة كأس الرابطة المصرية.. والكشف عن جوائزها المالية

أجرت رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، اليوم الاثنين، حفلا لإجراء مراسم قرعة كأس الرابطة المقرر إقامتها لأول مرة في تاريخ كرة القدم المصرية، والتي تنطلق يوم 12 يناير الجاري.

وتقام بطولة كأس الرابطة بمشاركة 18 فريقا، يتم تقسيمها على 3 مجموعات، بحيث تضم كل واحدة 6 فرق، ويتأهل منها المتصدرون فقط، بجانب صاحب أفضل مركز ثاني، وذلك خلال شهر يناير الجاري، بينما تقام منافسات الدورين نصف النهائي والنهائي خلال شهر يونيو المقبل بمشاركة اللاعبين المحليين أيضا، استغلالا لفترة التوقف الدولي حينها.

وأسفرت القرعة عن ما يلي:

المجموعة الأولى: بيراميدز، فيوتشر، المصري البورسعيدي، مصر المقاصة، إيسترن كومباني، الاتحاد السكندري.

إليكم مجموعتنا في كأس رابطة الأندية المحترفة بعد إجراء قرعة النسخة الأولى 🏆🔢#بيراميدزpic.twitter.com/xdJleDC6Zc — Pyramids FC (@pyramidsfc) January 3, 2022

المجموعة الثانية: الأهلي، سموحة، البنك الأهلي، الجونة، المقاولون العرب، الإسماعيلي.

جدول مباريات نادي الجونة في كأس رابطة الاندية المحترفة 🏆🗓️#TheGouniespic.twitter.com/OyZNPwiFQm — El Gouna FC (@GounaFC) January 3, 2022

المجموعة الثالثة: الزمالك، فاركو، إنبي، سيراميكا كليوباترا، غزل المحلة، طلائع الجيش.

🔴| اليكم مجموعة ومواعيد مباريات فريقنا في بطولة كأس الرابطة📋#سيراميكا_كليوباترا 🔴🟠 pic.twitter.com/0QGAe9sPVv — Cleopatra Fc (@cleopatraFC) January 3, 2022

وكانت رابطة الأندية قد أعلنت أن كل فريق مشارك في البطولة سيحصل على 100 ألف جنيه مساهمة من الرابطة، كما يحصل المتوج باللقب على مليون ونصف المليون جنيه.

وبموجب ما أعلنته رابطة الأندية سيحصل صاحب المركز الثاني على مليون جنيه، فيما يحصل صاحب المركز الثالث على 500 ألف جنيه، ويحصل صاحب المركز الرابع على 250 ألف جنيه.

المصدر: وكالات