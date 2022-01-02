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برشلونة يبدأ العام الجديد بفوز صعب على مايوركا (فيديو)

الرياضة

برشلونة يبدأ العام الجديد بفوز صعب على مايوركا (فيديو)
Reuters Nacho Doce
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تغلب برشلونة على مضيفه ريال مايوركا بشق الأنفس بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وسجل الهدف الوحيد في المباراة نجم الفريق الكتالوني، الهولندي لوك دي يونغ في الدقيقة الـ44 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، بدأ برشلونة عام 2022 بصورة مثالية ورفع رصيده إلى 31 نقطة صعد بها إلى المركز الخامس، فيما توقف رصيد مايوركا عند 20 نقطة في المركز الـ15 على جدول ترتيب فرق "الليغا".

المصدر: RT

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