برشلونة يبدأ العام الجديد بفوز صعب على مايوركا (فيديو)
تغلب برشلونة على مضيفه ريال مايوركا بشق الأنفس بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".
وسجل الهدف الوحيد في المباراة نجم الفريق الكتالوني، الهولندي لوك دي يونغ في الدقيقة الـ44 من عمر اللقاء.
FT #RCDMallorcaBarça 0-1— LaLiga English (@LaLigaEN) January 2, 2022
💙❤️➕3⃣ @LuukdeJong9 heads @FCBarcelona to a valuable three points!#LaLigaSantanderpic.twitter.com/Ran4jwvxA1
وبهذا الفوز، بدأ برشلونة عام 2022 بصورة مثالية ورفع رصيده إلى 31 نقطة صعد بها إلى المركز الخامس، فيما توقف رصيد مايوركا عند 20 نقطة في المركز الـ15 على جدول ترتيب فرق "الليغا".
Just IMAGINE if that had gone in from @LuukdeJong9. 🤯#RCDMallorcaBarçapic.twitter.com/48LM3lGoyf— LaLiga English (@LaLigaEN) January 2, 2022
المصدر: RT
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