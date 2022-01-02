روسيا تبدأ حملة الدفاع عن لقب كأس رابطة محترفي التنس بالفوز على فرنسا (فيديو)

تغلب المنتخب الروسي على نظيره الفرنسي بنتيجة 2-1 في الجولة الافتتاحية لدور المجموعات ضمن بطولة كأس رابطة محترفي كرة المضرب "АТР Cup" التي تستضيفها مدينة سيدني الأسترالية.

وفي المواجهة الأولى لفئة الفردي فاز الروسي رومان سافيولين على الفرنسي آرثر ريديركنيخ بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، نتائجها: 2-6 و7-5 و6-3، قبل أن يعادل المنتخب الفرنسي النتيجة بفوز أوغو أومبيرت على دانييل مدفيديف (المصنف الثاني عالميا) بواقع: 7-6 و5-7 و7-6.

Biggest win of his career 💪



World No. 167 Roman Safiullin upsets Arthur Rinderknech 2-6 7-5 6-3 for his first Top 100 win since 2018. #ATPCuppic.twitter.com/mvQUKWMhiA — Tennis TV (@TennisTV) January 2, 2022

You go, UGO 💪 @HumbertUgo notches the biggest win of his career by ranking, stunning World No. 2 Daniil Medvedev 6-7 7-5 7-6 at #ATPCuppic.twitter.com/74jOexLRjW — Tennis TV (@TennisTV) January 2, 2022

ولجأ المنتخبان لمباراة الزوجي لتحديد هوية الفائز، والتي حسمها الزوجي الروسي المكون من سافيولين ومدفيديف بفوزه على نظيره الفرنسي الذي مثله فابريس مارتين وإدوارد روجر فاسيلين بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-4 و6-4.

An ace seals it 🇷🇺 @DaniilMedwed and Roman Safiullin clinch victory over France with a 6-4 6-4 triumph over Martin and Roger-Vasselin. #ATPCuppic.twitter.com/4E2b2P0zjk — Tennis TV (@TennisTV) January 2, 2022

ويلعب المنتخب الروسي إلى جانب نظيره الفرنسي في المجموعة الثانية بالإضافة لمنتخبي أستراليا وإيطاليا.

وسيلعب المنتخب الروسي حامل اللقب في الجولة الثانية للبطولة البالغ مجموع جوائزها 10 ملايين دولار، أمام نظيره الأسترالي بعد غد الثلاثاء.

"What he did today was unbelievable" @DaniilMedwed makes sure to give praise to his compatriot Roman Safiullin after Russia's dramatic victory over France 🙏#ATPCuppic.twitter.com/YRGse0gbPP — Tennis TV (@TennisTV) January 2, 2022

يذكر أن هذه النسخة هي الثالثة لبطولة كأس رابطة محترفي كرة المضرب "АТР Cup" والتي رفع كأسها الأول عام 2020 منتخب صربيا فيما فاز المنتخب الروسي بالنسخة الثانية العام الماضي.

المصدر: rsport.ria.ru