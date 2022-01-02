"الملك السعودي يعود مجددا".. فيوري يثير إعلانا عن نزاله القادم

نشر الملاكم البريطاني، تايسون فيوري، مقطع فيديو قال فيه إن نزاله القادم سيكون في السعودية.

وتحدث فيوري في صالة التدريب عن نزاله القادم بعد مواجهته الأخيرة في أكتوبر الماضي عندما هزم ديونتاي وايلدر في لقائهما الثالث.

ونشر الملاكم بالوزن الثقيل صورة له في السعودية تعود لعام 2019 معلقا "الملك السعودي سيعود مجددا".

Tyson Fury teasing big news for 2022 as he says: "The Saudi Arabian king is coming back."



[📽️ @Tyson_Fury] pic.twitter.com/zHkMVU4m0z — Michael Benson (@MichaelBensonn) December 31, 2021

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ووفقا لصحيفة "دايلي ميل" فإن السعودية عبرت عن رغبتها في استضافة نزال فيوري ضد الأوكراني أوليكسندر أوسيك.

وكشف بوب أروم، مروج فيوري الأمريكي، أن البريطاني أنتوني جوشوا خسر أمام أوليكسندر أوسيك، والذي بات يتوفر على أربعة أحزمة، وهناك بند يسمح بإعادة النزال، لكننا نريد أن يتنحى جوشوا حتى يتمكن فيوري من منازلة الأوكراني أوسيك من أجل الأحزمة الأربعة".

وأوضح أن المباراة قد تجري في السعودية التي أعربت عن رغبتها في احتضانها في مارس.

ويحتفظ فيوري بلقب المجلس العالمي للملاكمة في الوزن الثقيل، وذلك بفوزه أكتوبر الماضي في لاس فيغاس على الأميركي وايلدر بالضربة القاضية في الجولة الحادية عشرة.

المصدر: dailymail