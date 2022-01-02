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انفجار سيارة سائق فرنسي في رالي دكار.. فرنسا لا تستبعد العمل الإجرامي والسعودية تحقق

الرياضة

انفجار سيارة سائق فرنسي في رالي دكار.. فرنسا لا تستبعد العمل الإجرامي والسعودية تحقق
AFP FRANCK FIFE
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أصيب السائق الفرنسي فيليب بوترون في ساقه وخضع لعملية جراحية فيها إثر انفجار في سيارته خلال سباق رالي دكار وسيعود إلى بلاده بحسب ما أعلن المنظمون السبت.

وقال مدير السباق ديفيد كاستيرا لوكالة: إن بوترون كان برفقة خمسة أشخاص لم يصب أي منهم بأذى لدى وقوع الحادث".

وفي المقابل، قالت منظمة "أموري سبورت" إن "حالته تتحسن وتتم الترتيبات لإعادته إلى فرنسا".

وأضافت أن "سيارته توقفت فجأة خلال انفجار مفاجئ لا يزال مصدره مجهولا حتى هذه اللحظة".

وكشفت أن "الشرطة السعودية توجهت على الفور إلى مكان الحادث وباشرت تحقيقاتها".

انفجار سيارة سائق فرنسي في رالي دكار.. فرنسا لا تستبعد العمل الإجرامي والسعودية تحقق
AFP

وأصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانا على تويتر أكدت فيه أنه "لا توجد أي شبهات في الحادث الذي وقع لسيارة دعم لأحد السائقين المشاركين في رالي دكار 2022".

لكن وزارة الخارجية الفرنسية ناقضت نظيرتها السعودية ووجهت على موقعها على الإنترنت "نداء لاتخاذ أقصى درجات اليقظة من مخاطر أمنية".

وختمت "ثمة تحقيقات تجريها السلطات السعودية لمعرفة أسباب الحادث ولا يمكن استبعاد العمل الاجرامي".

المصدر: "أ ف ب"

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