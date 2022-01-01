افتتاح النسخة الثالثة من رالي داكار في السعودية (فيديو وصور)

شهدت مدينة حائل السعودية اليوم السبت حفل الافتتاح الرسمي للنسخة الثالثة لرالي داكار في السعودية، وذلك عشية انطلاق السباق الرسمي غدا الأحد.

ويستمر رالي داكار "السعودية 2022" 14 يوما خلال الفترة ما بين 1 و14 يناير الجاري، ويعبر خلالها المتسابقون 12 مرحلة مختلفة، بمختلف محافظات ومدن ومناطق السعودية.

ويشارك 6 فئات في الرالي، وهي: السيارات، الدراجات النارية، الدراجات النارية الرباعية، الشاحنات، المركبات الصحراوية الخفيفة، إضافة إلى فئة داكار كلاسيك.

مع أول أيام العام الجديد 2022 وبدعم قيادتنا الغالية - حفظها الله - تستمر استضافة أكبر الأحداث الرياضية العالمية بانطلاق #داكار_السعودية2022 🚩



بالتوفيق للمشاركين وأهلاً بداكار في مملكة الخير والعطاء 🇸🇦🇸🇦#Dakar2022pic.twitter.com/hcwgXGz6vv — عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) January 1, 2022

وتحتضن حائل نقطة الانطلاق الفعلية للرالي غدا الأحد للسباق الذي تبلغ مسافته الإجمالية 8119 كم، منها 4261 كم من المراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت، فيما ستكون مراحل السباق الـ12 على النحو الآتي:

-المرحلة الأولى (2 يناير)، حائل: 1128كم – المرحلة الخاصة 352 كم.

- المرحلة الثانية (3 يناير)، حائل – الأرطاوية: 568 كم – المرحلة الخاصة 338 كم.

- المرحلة الثالثة (4 يناير)، الأرطاوية – القيصومة: 555كم – المرحلة الخاصة 368كم.

- المرحلة الرابعة (5 يناير)، القيصومة – الرياض: 707 كم – المرحلة الخاصة 465 كم.

- المرحلة الخامسة (6 يناير)، الرياض: 637 كم – المرحلة الخاصة 421 كم.

- المرحلة السادسة (7 يناير)، الرياض: 562 كم – المرحلة الخاصة 348 كم.

- يوم الراحة (8 يناير) الرياض.

- المرحلة السابعة (9 يناير)، الرياض – الدوادمي: 701 كم – المرحلة الخاصة 402 كم.

- المرحلة الثامنة (10 يناير)، الدوادمي – وادي الدواسر: 830 كم – المرحلة الخاصة 395 كم.

- المرحلة التاسعة (11 يناير)، وداي الدواسر: 491 كم – المرحلة الخاصة 287 كم.

- المرحلة العاشرة (12 يناير)، وادي الدواسر – بيشة: 759 كم – المرحلة الخاصة 375 كم.

- المرحلة الحادية عشرة (13 يناير)، بيشة: 501 كم – المرحلة الخاصة 346 كم.

- المرحلة الثانية عشرة (14 يناير)، بيشة – جدة: 680 كم – المرحلة الخاصة 164 كم.

😁 ما هي أفضل طريقة لبدء عام 2022 ؟

🚗🚚 شاهد تلك المركبات الأيقونية تتسابق في المرحلة 1A من داكار 2022

🔢 شاركت 142 مركبة في فئة #داكار_الكلاسيكي بنسخته الثانية هذا العام #داكار2022pic.twitter.com/FxeCxbPitn — داكار - المملكة العربيّة السّعودية (@Dakar_arabic) January 1, 2022

مغامرة. غبار. رمال. سرعة. مناظر طبيعية خلابة .. فن السباق في الصحراء! 🏜



😍 هل أنتم جاهزون؟



🔥 #داكار2022pic.twitter.com/SMboJm8nHS — داكار - المملكة العربيّة السّعودية (@Dakar_arabic) December 31, 2021

واستقطبت النسخة الـ44 لرالي داكار "السعودية 2022" أكثر من 650 مشاركا، يمثلون 70 جنسية من مختلف أنحاء العالم، ما يجعلها النسخة الأكبر من حيث المشاركة في تاريخ الرالي. كما يضم السباق 430 مركبة في مختلف فئات السباق، و148 مركبة أخرى في فئة "داكار كلاسيك".

المصدر: صحيفة سبق السعودية