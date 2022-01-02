إصابة كييليني بفيروس كورونا

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي إصابة مدافعه المخضرم جورجيو كييليني بفيروس كورونا السبت.

وقال يوفنتوس في بيان: "يقوم اللاعب باتباع القوانين المعتمدة حيث يخضع للحجر الصحي كما ينص البروتوكول الصحي".

The announcement about #GiorgioChiellini came a day after #Juventus disclosed that first team players Carlo Pinsoglio and Arthur Melo had tested positivehttps://t.co/J4euJA0tAC — NDTV Sports (@Sports_NDTV) January 2, 2022

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وبحسب وسائل الاعلام المحلية، فإن اللاعب قام بالحجر الصحي بطريقة احترازية خلال الأسبوع الحالي بعد مخالطته لأحد المصابين بكوفيد-19 قبل أن تأتي نتيجته إيجابية.

وكان يوفنتوس أعلن عن حالتين الجمعة طالتا البرازيلي ميلو وكارلو بينسوليو.

ويستضيف يوفنتوس نابولي في السادس من الشهر الحالي لدى معاودة الدوري الإيطالي نشاطه.

المصدر: "أ ف ب"