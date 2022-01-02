 
مباشر

إصابة كييليني بفيروس كورونا

الرياضة

إصابة كييليني بفيروس كورونا
AFP MARCO BERTORELLO
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s390

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي إصابة مدافعه المخضرم جورجيو كييليني بفيروس كورونا السبت.

وقال يوفنتوس في بيان: "يقوم اللاعب باتباع القوانين المعتمدة حيث يخضع للحجر الصحي كما ينص البروتوكول الصحي".

إقرأ المزيد
بسبب كورونا.. كلوب مدرب ليفربول يغيب عن مواجهة تشيلسي
بسبب كورونا.. كلوب مدرب ليفربول يغيب عن مواجهة تشيلسي

وبحسب وسائل الاعلام المحلية، فإن اللاعب قام بالحجر الصحي بطريقة احترازية خلال الأسبوع الحالي بعد مخالطته لأحد المصابين بكوفيد-19 قبل أن تأتي نتيجته إيجابية.

وكان يوفنتوس أعلن عن حالتين الجمعة طالتا البرازيلي ميلو وكارلو بينسوليو.

ويستضيف يوفنتوس نابولي في السادس من الشهر الحالي لدى معاودة الدوري الإيطالي نشاطه.

المصدر: "أ ف ب"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا