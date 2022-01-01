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بسبب كورونا.. كلوب مدرب ليفربول يغيب عن مواجهة تشيلسي

الرياضة

بسبب كورونا.. كلوب مدرب ليفربول يغيب عن مواجهة تشيلسي
AFP OLI SCARFF
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أعلن نادي ليفربول في بيان رسمي اليوم الجمعة أن مدربه الألماني يورغن كلوب سيغيب عن مواجهة "الريدز" ضد مضيفه تشيلسي بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن جاءت نتيجته لفحص كورونا إيجابية.

وسيقود المدرب المساعد بيباين لايندرز فريق "الريدز" باستاد "ستامفورد بريدج" معقل "البلوز" في غياب كلوب الذي دخل العزل الذاتي بعد ظهور أعراض متوسطة عليه.

وقال ليفربول في بيانه: "الكشف على الفريق الأول لم يظهر أي عينات إيجابية جديدة سوى الحالات الثلاث التي أعلن عنها كلوب مساء الجمعة".

وأضاف: "عينات ثلاثة أعضاء في الطاقم التدريبي جاءت بنتائج إيجابية مشتبه بها".

وأمس الجمعة، أعلن كلوب إصابة ثلاثة لاعبين بالإضافة إلى أعضاء في الطاقم التدريبي بالعدوى وأضاف أنه من المبكر طلب تأجيل المباراة.

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وقامت رابطة الدوري بتأجيل 18 مباراة، من بينها مواجهة ليفربول ضد ليدز يونايتد في الـ26 من ديسمبر الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا وإصابات في الأندية.

ومن المقرر أن يستضيف تشيلسي الوصيف (42 نقطة)، صاحب المركز الثالث ليفربول (41 نقطة) غدا الأحد ضمن منافسات الجولة الـ21 من "البريميرليغ".

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة.

المصدر: رويترز

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