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كلوب يفجر قلق المنتخب المصري على صلاح قبل انطلاق أمم إفريقيا

الرياضة

كلوب يفجر قلق المنتخب المصري على صلاح قبل انطلاق أمم إفريقيا
Globallookpress Peter Byrne via www.imago-images
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أثار الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي مخاوف الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، بعد إعلانه وجود 3 لاعبين مصابين بكورونا رافضا الإفصاح عن أسمائهم.

وقال يورغن كلوب، في تصريحات بمؤتمر الصحفي يوم الجمعة: "لدينا 3 حالات كورونا جديدة في الفريق وعدد قليل آخر في الجهاز الفني، لا يمكنني الكشف عن الأسماء في الوقت الحالي".

وسادت حالة من القلق داخل الجهاز المعاون لكيروش، بشأن احتمالية إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا، خصوصا أن منتخب "الفراعنة" يضع اللمسات الأخيرة لاستعداداته لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2022 المقررة في الكاميرون في الفترة بين 9 يناير و6 فبراير.

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وحسب العديد من التقارير، بدأ مسؤولو المنتخب المصري باتصالات مكثفة مع مسؤولي "الريدز" ومحمد صلاح، من أجل الاطمئنان على حالته والتأكد من سلامته، خصوصا أنه في حالة ثبوت إصابته بكورونا، سيصعب عليه المشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

ويلعب المنتخب المصري في كأس إفريقيا ضمن المجموعة الرابعة رفقة منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

المصدر: وكالات

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