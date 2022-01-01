شقيقة ميسي تطرح مجموعتها الخاصة من "البكيني" بعيدا عن العلامة التجارية للساحر الأرجنتيني

ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية في تقرير لها اليوم السبت أن ماريا سول ميسي الشقيقة الصغرى للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، طرحت مجموعتها الخاصة من ثياب البحر "البكيني".

وحملت مجموعة "البكيني" التي طرحتها ماريا اسم "البريق والحب" بالتعاون مع دار Bikini's Rio الشهيرة لثياب الصيف النسائية.

وهذه المرة الأولى التي تقوم بها ماريا، مديرة العلامة التجارية لمتجر ميسي "themessi store"، بعمل تجاري مستقل عن شقيقها.

Meet Messi's little-known younger sister Maria who is launching own bikini rangehttps://t.co/efm2FVbMjwpic.twitter.com/S45KHbAKnq — Daily Star Sport (@DailyStar_Sport) December 31, 2021

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يذكر أن ماريا البالغة 28 عاما هي الشقيقة الوحيدة في العائلة لثلاث شباب ذكور، هم: رودريغو وماتياس والساحر ليونيل.

المصدر: dailystar.co.uk