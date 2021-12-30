شاهد.. ميسي يرقص ويغني مع زوجته في مسقط رأسه (فيديو وصور)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعشاق ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي مقطع فيديو يظهر الساحر الأرجنتيني يقضي أوقاتا ممتعة بصحبة زوجته في مسقط رأسه مدينة روزاريو.

ويظهر ميسي في الفيديو وهو يرقص ويغني بعفوية خلال قضائه إجازة أعياد الميلاد ورأس السنة بمسقط رأسه مدينة روزاريو الأرجنتينية التي يحل فيها حاليا فصل الصيف بعكس معظم أوروبا التي تستقبل العام الجديد بالثلوج.

Как Месси танцует, ты уже видел. Теперь посмотри, как Лео поет 🎤



📹 инстаграм Жорже Баррето pic.twitter.com/mCxlZPhpjg — Матч ТВ (@MatchTV) December 30, 2021

وكانت أنتونيلا روكوزو زوجة الساحر الأرجنتيني قد نشرت مؤخرا عبر حسابها في "إنستغرام" صورا تجمعها بميسي وأولادهما الثلاثة في حوض سباحة مكشوف أثناء تمتعهم بأشعة الشمس الدافئة، وأرفقت الصور بتعليق: "صيف روزاريو".

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المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي