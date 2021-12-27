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ميسي "يهرب" مع عائلته من شتاء أوروبا إلى صيف الأرجنتين (فيديو وصور)

الرياضة

ميسي
Antonela Roccuzzo/instagram
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فضل الأرجنتيني ليونيل ميسي قضاء إجازة أعياد الميلاد ورأس السنة بمسقط رأسه مدينة روزاريو الأرجنتينية التي يحل فيها حاليا فصل الصيف بعكس معظم أوروبا التي تستقبل العام الجديد بالثلوج.

ونشرت أنتونيلا روكوزو زوجة الساحر الأرجنتيني عبر حسابها في "إنستغرام" صورا تجمعها بميسي وأولادهما الثلاثة في حوض سباحة مكشوف أثناء تمتعهم بأشعة الشمس الدافئة، وأرفقت الصور بتعليق: "صيف روزاريو".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعشاق ميسي العديد من الفيديوهات للساحر الأرجنتيني أثناء قضائه إجازته الحالية.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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