ميسي "يهرب" مع عائلته من شتاء أوروبا إلى صيف الأرجنتين (فيديو وصور)

فضل الأرجنتيني ليونيل ميسي قضاء إجازة أعياد الميلاد ورأس السنة بمسقط رأسه مدينة روزاريو الأرجنتينية التي يحل فيها حاليا فصل الصيف بعكس معظم أوروبا التي تستقبل العام الجديد بالثلوج.

ونشرت أنتونيلا روكوزو زوجة الساحر الأرجنتيني عبر حسابها في "إنستغرام" صورا تجمعها بميسي وأولادهما الثلاثة في حوض سباحة مكشوف أثناء تمتعهم بأشعة الشمس الدافئة، وأرفقت الصور بتعليق: "صيف روزاريو".

الأسطورة ميسي و أنتونيلا 😍😍 pic.twitter.com/nx1jvj49aX — ميسي | Messi (@Team_10_Messi) December 26, 2021

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعشاق ميسي العديد من الفيديوهات للساحر الأرجنتيني أثناء قضائه إجازته الحالية.

المُعجبين يلاحقون الأسطورة في روزاريو 🚘🤍 pic.twitter.com/v5mwIazKo1 — ميسي | Messi (@Team_10_Messi) December 26, 2021

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي