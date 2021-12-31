شاهد.. تمثال "ذهبي" لرونالدو في الهند يثير جدلا واسعا (فيديو وصور)

أثار الكشف عن تمثال للبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد في ولاية غوا الهندية الجدل بين سكان الولاية الذين اتهم بعضهم السلطات المحلية بتكريم لاعب من بلد استعمر المنطقة.

وتجمع متظاهرون يرفعون الأعلام السوداء في الموقع بعد أن تم الكشف عن التمثال ذو اللون الذهبي هذا الأسبوع في مدينة كالانغوت الهندية.

Cristiano Ronaldo's statue installed in the state of Goa, India. 👏 pic.twitter.com/8g87k9oiXe — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) December 29, 2021

ولم تمنح البرتغال الاستقلال للمنطقة سوى عام 1961، فيما استقلت معظم المناطق الهندية مع حلول العام 1947، بعد اجتياح للجيش الهندي وحرب دامت يومين أنهت الديكتاتورية العسكرية.

A new statue of Cristiano Ronaldo has been unveiled in Goa, India in the hope it will inspire a new generation of football fans. — Sky Sports News (@SkySportsNews) December 30, 2021

ووصف اللاعب الدولي السابق ميكي فرنانديش الذي تعود جذوره إلى ولاية غوا، القرار بالـ"جارح" معربا عن أسفه من التذكير بـ"بقايا" النير البرتغالي.

وقال لوكالة "فرانس برس": "رونالدو أفضل لاعب في العالم، لكن علينا أن نحظى بتمثال للاعب من غوا".

The newly unveiled Cristiano Ronaldo statue in india to inspire the youth. ❤️pic.twitter.com/x2wHrcAzQC — CristianoXtra (@CristianoXtra_) December 29, 2021

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وبرر ميكايل لوبو، الوزير الإقليمي وعضو حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، الخيار بدفع الجيل الشاب إلى التميز، ليس فقط في الهند بل على الصعيد الدولي.

وقال: "كل الشبان والشابات الراغبين باحتراف كرة القدم يلهمهم كريستيانو رونالدو. إذا طاردتم أحلامكم بشغف، يمكنكم إدراك هذا الهدف. هذا ما كتبناه على اللوحة".

ولا تزال آثار الحقبة البرتغالية واضحة في المنطقة، من حيث الهندسة المعمارية، العدد الكبير للكنائس وحقيقة أن العديد من السكان يحملون أسماء من أصول لوسيتانية.

وخلافا لباقي المناطق الهندية، يفضل السكان كرة القدم على الكريكيت ويشجعون البرتغال في المسابقات الدولية على غرار كأس العالم.

وليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها تمثال لرونالدو، البالغ 36 عاما، جدلا، ففي عام 2017 واجه تمثال نصفي للاعب كشف عنه في مطار جزيرة ماديرا البرتغالية سخرية كبيرة باعتباره لا يشبه نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي الحالي وريال مدريد الإسباني السابق.

المصدر: أ ف ب