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رسميا.. أوكلاند سيتي يعلن انسحابه من كأس العالم للأندية و"فيفا" يحدد البديل

الرياضة

رسميا.. أوكلاند سيتي يعلن انسحابه من كأس العالم للأندية و
Globallookpress FrankHoermann
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قرر نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي للعام الثاني على التوالي، الانسحاب من مسابقة كأس العالم للأندية 2021.

وأكد النادي النيوزيلندي من خلال بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، أنه لن يشارك في النسخة القادمة من مونديال الأندية للعام الثاني على التوالي، بسبب جائحة كورونا، حيث انسحب سابقا من البطولة الماضية التي أقيمت في قطر.

وقال النادي في بيانه: "نادي أوكلاند سيتي أبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أنه في ضوء جائحة كورونا وإجراءات الحجر الصحي ذات الصلة التي تتطلبها سلطات نيوزيلندا، لن يتمكن النادي من المشاركة في كأس العالم للأندية".

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وبعد انسحاب أوكلاند سيتي، قرر "فيفا" إشراك نادي بيراي من تاهيتي، في المسابقة، بدلا من الفريق النيوزيلندي.

وتنطلق البطولة يوم الخميس في الـ3 من فبراير للعام القادم 2022، على أن تختتم السبت في 12 فبراير.

المصدر: twitter/AucklandCity_FC

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