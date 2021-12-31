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تركي آل الشيخ يتكفل بـ"الجوهرة الزرقاء" في السودان

الرياضة

تركي آل الشيخ يتكفل بـ
Reuters
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أعلن نادي الهلال السوداني عن تكفل تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، بتركيب الإضاءة الجديدة داخل ملعب الجوهرة الزرقاء من أجل مباريات دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تسافر لجنة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لمعاينة ملعب الهلال السوداني قبل الإعلان عن القرار النهائي بشأن مصيره بعد استبعاده مع 5 ملاعب أخرى كونها غير مطابقة للمواصفات.

وقال نادي الهلال السوداني عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "تلقى المهندس الطاهر يونس، النائب الأول لرئيس لجنة التطبيع بنادي الهلال، مكالمة هاتفية من مكتب المستشار تركي آل الشيخ، الرئيس الفخري للنادي، بشأن الإضاءة الحديثة للملعب، مؤكدين شحنها وأنها حاليا في الطريق إلى السودان، بعد اكتمال تصميمها وكافة الإجراءات المتعلقة بالشحن".

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وأضاف: "وفقا لمكتب الرئيس الفخري فإن عمليات التركيب في الملعب ستشرع قبل دخول الهلال في استحقاقات دور المجموعات بمسابقة أبطال إفريقيا".

واختتم: "على ذات الصعيد ثمن المهندس الطاهر يونس مجهودات آل الشيخ ومتابعته لكافة شؤون النادي وأياديه البيضاء، ووصف النائب الأول لرئيس التطبيع، الإضاءة الحديثة بالمساهمة القيمة من رئيس هيئه الترفيه السعودية"، متمنيا استمرار العلاقة الطيبة مع الرئيس الفخري، وأن تحقق الأهداف المنشودة في كافة الجوانب.

وأسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا عن وجود الهلال رفقة الأهلي المصري والمريخ السوداني وصن داونز الجنوب إفريقي في المجموعة الأولى.

المصدر: twitter/AlHilalSC

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