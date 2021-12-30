رسميا.. الأهلي يعلن تجديد عقد علي معلول حتى 2024

أعلن النادي الأهلي، الخميس تجديد عقد التونسي علي معلول، واستمراره بقميص الأحمر حتى عام 2024.

ونشر حساب النادي المصري عبر "تويتر"، للإعلان عن تمديد عقد اللاعب بشكل دعائي ويظهر معه نجله كريم.

علي معلول أهلاوي لـــ ٢٠٢٤ 🦅 pic.twitter.com/4tR9PzdC5C — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) December 30, 2021

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ونجح مسؤلو الأهلي في تمديد تعاقد المعلول بعدما وقع اللاعب على العقود صباح الاثنين، قبل أن يتوجه للانضمام لمعسكر منتخب بلاده تحضيرا للمشاركة فى كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.

وخاض معلول مع الأهلي 177 مباراة بكل البطولات سجل 33 هدفا وصنع 51، وحصد مع الفريق الأحمر لقب الدوري المصري 4 مرات، والسوبر المصري مرتين، وكأس مصر مرتين والسوبر الإفريقي مرتين، إلى جانب التتويج بدورى أبطال إفريقيا مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية.

يذكر أن معلول قد انضم لصفوف الأهلي خلال عام 2016 قادما من الصفاقسي التونسي، مقابل 600 ألف يورو.

المصدر: twitter/AlAhly