 
مباشر

بالفيديو.. لاعب مصري يعتدي على حكم مباراة أشهر له بطاقة صفراء

الرياضة

بالفيديو.. لاعب مصري يعتدي على حكم مباراة أشهر له بطاقة صفراء
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s2o7

شهدت مباراة لكرة القدم في دوري الناشئين بمصر حادثة مؤسفة، عندما اعتدى أحد اللاعبين على حكم المواجهة بعد إشهار الأخير له بطاقة صفراء.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمشهد من مباراة كرة القدم بين فريقي منشية ناصر وحلوان في دوري الناشئين مواليد 2003.

ويظهر لاعب من منشية ناصر ينهال على الحكم بالضرب المبرح بعد إشهار البطاقة الصفراء له، ورغم نجاح الحكم في تفادي الاعتداء إلا أن اللاعب واصل محاولاته ومحاولة ضربه مجددا.

وأخرج الحكم البطاقة الحمراء للاعب عقب الحادثة، فيما قام اللاعبون بإخراج زميلهم بالقوة من أرض الملعب تمهيدا لاستكمال المباراة.

ومن المقرر أن يكتب الحكم الواقعة في تقريره حيث ستكون العقوبة إيقاف اللاعب عدة مباريات وقد تصل للإيقاف لنهاية الموسم.

المصدر: facebook/Dowrymazalym

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا