بعد تصرفه في مباراة تشيلسي وبرايتون.. الاتحاد الإنجليزي يوجه تحذيرا لتوخيل

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، تحذيرا للألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي، وذلك بعد انفعاله الشديد على الحكم مايك دين عقب التعادل مع برايتون 1-1 ضمن الجولة 20 من الدوري الممتاز.

وأبدى استياءه توخيل من تدخل أحد لاعبي برايتون على ريس جيمس، كما طالب باحتساب ركلة جزاء لفريقه وبدأ يصرخ بقوة في وجه الحكم.

ووفقا لصحيفة "تليغراف" البريطانية، فإن الاتحاد الإنجليزي لن يجري تحقيقا أو يوقع عقوبة على المدرب الألماني.

Thomas Tuchel warned by the FA for questioning integrity of ref Mike Dean after Brighton draw. Plus fears over Reece James’ injured hamstring. https://t.co/EZtVpDmIrB — Sami Mokbel (@SamiMokbel81_DM) December 30, 2021

إقرأ المزيد

وأشارت إلى أن المسؤولين بالاتحاد الإنجليزي، قاموا بتدقيق تصرف المدرب الألماني صباح الخميس، والبحث إذا ما كان الأمر يستدعي توقيع إجراءات تأديبية.

وأوضحت الصحيفة أن ما خلص إليه الاتحاد الإنجليزي اعتبار ما جرى لا يعد تجاوزا، لكن سيتم التنبيه على المدرب بحدود مسؤولياته وقد يتعرض للعقوبة إذا تكرر منه ذلك السلوك مرة أخرى.

وتصدر تشيلسي الترتيب لعدة أسابيع لكنه وجد نفسه الآن في المركز الثاني متأخرا بثماني نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر بعد أن حقق انتصارين فقط في آخر ست مباريات.

المصدر: "وكالات"