 
مباشر

بعد تصرفه في مباراة تشيلسي وبرايتون.. الاتحاد الإنجليزي يوجه تحذيرا لتوخيل

الرياضة

بعد تصرفه في مباراة تشيلسي وبرايتون.. الاتحاد الإنجليزي يوجه تحذيرا لتوخيل
Reuters DAVID KLEIN
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s2vi

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، تحذيرا للألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي، وذلك بعد انفعاله الشديد على الحكم مايك دين عقب التعادل مع برايتون 1-1 ضمن الجولة 20 من الدوري الممتاز.

وأبدى استياءه توخيل من تدخل أحد لاعبي برايتون على ريس جيمس، كما طالب باحتساب ركلة جزاء لفريقه وبدأ يصرخ بقوة في وجه الحكم.

ووفقا لصحيفة "تليغراف" البريطانية، فإن الاتحاد الإنجليزي لن يجري تحقيقا أو يوقع عقوبة على المدرب الألماني.

إقرأ المزيد
لوكاكو ليس سعيدا في تشيلسي ويأمل في العودة إلى إنتر ميلان
لوكاكو ليس سعيدا في تشيلسي ويأمل في العودة إلى إنتر ميلان

وأشارت إلى أن المسؤولين بالاتحاد الإنجليزي، قاموا بتدقيق تصرف المدرب الألماني صباح الخميس، والبحث إذا ما كان الأمر يستدعي توقيع إجراءات تأديبية.

وأوضحت الصحيفة أن ما خلص إليه الاتحاد الإنجليزي اعتبار ما جرى لا يعد تجاوزا، لكن سيتم التنبيه على المدرب بحدود مسؤولياته وقد يتعرض للعقوبة إذا تكرر منه ذلك السلوك مرة أخرى.

وتصدر تشيلسي الترتيب لعدة أسابيع لكنه وجد نفسه الآن في المركز الثاني متأخرا بثماني نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر بعد أن حقق انتصارين فقط في آخر ست مباريات.

المصدر: "وكالات"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا